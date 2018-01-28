Турция не стремится к захвату территорий в Сирии — Эрдоган

Анкара, 28 января. Турецкая сторона не стремится к захвату территорий в Сирии. Об этом заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы не стремимся к захвату сирийских земель, однако хотим помочь вернуться на родину 3,5 миллиона беженцев, находящихся в Турции», — подчеркнул политик, комментируя ход военной операции «Оливковая ветвь».

По словам Эрдогана, действия турецкой армии направлены на защиту мирного населения в регионе. Он также раскритиковал противников операции, которые «закрывают глаза» на деятельность террористов в Сирии.

Военная операция «Оливковая ветвь» в Африне стала реакцией Турции на провокации со стороны Вашингтона, который планирует создать так называемые «силы безопасности границы». Анкара уже отчиталась о ликвидации почти 500 боевиков.

Напомним, 23 января президент России Владимир Путин провел переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.