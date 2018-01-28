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Политика
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Сирия новости 28 января 22.30: под огнем боевиков погибло два мирных жителя Даръа, SDF потеряли 15 бойцов в Дейр-эз-Зоре
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    Сирия новости 28 января 22.30: под огнем боевиков погибло два мирных жителя Даръа, SDF потеряли 15 бойцов в Дейр-эз-Зоре

    22:30  28 Января 2018
    1733

    Сирия новости 28 января 22.30: под огнем боевиков погибло два мирных жителя Даръа, SDF потеряли 15 бойцов в Дейр-эз-Зоре

    Сирия, 28 января. Под огнем боевиков погибло два мирных жителя Даръа, SDF потеряли 15 бойцов в результате атаки ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, «Тахрир аш-Шам» обстреляла позиции САА в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Хомсе и Даръа, противостоят «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

    «Исламское государство»1: атаковало позиции SDF в Дейр-эз-Зоре.

    «Тахрир аш-Шам»: открыла огонь по расположениям САА в Идлибе.  

    Сирийская свободная армия (ССА): наступает на позиции SDF в окрестностях Африна.

    Курды: утратили позиции на северо-западе Алеппо, потеряли 15 бойцов в Дейр-эз-Зоре.

    Сирия новости 28 января 22.30: под огнем боевиков погибло два мирных жителя Даръа, SDF потеряли 15 бойцов в Дейр-эз-Зоре

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 28 января 22.30: под огнем боевиков погибло два мирных жителя Даръа, SDF потеряли 15 бойцов в Дейр-эз-Зоре

    На северо-западе провинции Алеппо продолжаются ожесточенные бои между протурецкими группировками и Демократическими силами Сирии (SDF). Военный источник пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@sayed_ridha), что боевики Сирийской свободной армии (ССА) захватили у курдов деревни Мерин, Язбакан и район Касталь Джанду. Другой Twitter-канал (@op_shield) сообщает, что опорные пункты курдских отрядов ополчения подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны турецкой армии.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 28 января 22.30: под огнем боевиков погибло два мирных жителя Даръа, SDF потеряли 15 бойцов в Дейр-эз-Зоре

    Боевики радикальных антиправительственных формирований открыли огонь по опорным пунктам Сирийской арабской армии (САА) на трассе Саламия Хомс, передает военный источник в сети Telegram (@EMCnewscenter1). Ранее сообщалось, что группировки вооруженной оппозиции, базирующиеся в районе населенного пункта Ар-Растан, нарушили режим прекращения огня, действующий в северной части провинции Хомс, и обстреляли расположения армии САР. Местные источники пишут, что правительственные войска ведут обстрел позиций радикалов в окрестностях поселений Аль-Хула, Аль-Ганту и Талльбиса.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия новости 28 января 22.30: под огнем боевиков погибло два мирных жителя Даръа, SDF потеряли 15 бойцов в Дейр-эз-Зоре

    Подконтрольное «Исламскому государству» информационное агентство «Аль-Амак» сообщает, что позиции курдских отрядов ополчения в городе Гаранидж подверглись атаке террориста-смертника ИГ. В результате нападения альянс Демократические силы Сирии (SDF) потерял 15 бойцов убитыми. Также взрыв уничтожил два транспортных средства «демократической армии».

    Напомним, ИГИЛовцы бежали на захваченные курдами территории Дейр-эз-Зора во время операции САА и ВКС РФ по освобождению Абу-Кемаля.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 28 января 22.30: под огнем боевиков погибло два мирных жителя Даръа, SDF потеряли 15 бойцов в Дейр-эз-Зоре

    Радикальные исламисты ведут минометный обстрел мирных районов административного центра провинции Даръа, передает на своей странице в социальной сети Twitter (@arabi_today1) один из местных источников. По данным военного Twitter-канала (@AbazidMohamad), в результате действий боевиков погибло два мирных жителя города. Правительственные войска САР открыли ответный огонь по опорным пунктам вооруженных группировок.

    Напомним, провинция Даръа входит в южную зону деэскалации сирийского конфликта. Однако радикальные формирования, базирующиеся в регионе, нарушают действующее перемирие, нападая на жилые кварталы населенных пунктов.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 28 января 22.30: под огнем боевиков погибло два мирных жителя Даръа, SDF потеряли 15 бойцов в Дейр-эз-Зоре

    В окрестностях авиабазы Абу Духур продолжаются боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Джебхат ан-Нусры»1. Военный источник пишет в своем Telegram-канале (@EMCnewscenter1), что радикальные исламисты открыли огонь по расположениям армии САР в районе поселения Таль Саму.

    Недалеко от аэродрома Абу Духур найдено три массовых захоронения жертв казней террористов коалиции «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает на своей странице в Twitter (@Qumhanih) местный источник.  

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #алеппо #иг #турция #игил #курды #исламское государство #саа #дейр-эз-зор #идлиб #даръа #сса #африн #тахрир аш-шам
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    Сирия новости 28 января 22.30: под огнем боевиков погибло два мирных жителя Даръа, SDF потеряли 15 бойцов в Дейр-эз-Зоре
    Сирия новости 28 января 19.30: САА отбила атаку радикалов в Харасте, ССА захватила у SDF высоту на северо-западе Алеппо
    Сирия новости 28 января 16.30: смертник атаковал позиции САА в Харасте, в Алеппо YPJ подорвали танк ВС Турции
    Сирия новости 28 января 12.30: «Файлак ар-Рахман» обстреливает позиции САА в Восточной Гуте, в Алеппо продолжаются бои между ССА и SDF
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