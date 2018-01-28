Сирия новости 28 января 22.30: под огнем боевиков погибло два мирных жителя Даръа, SDF потеряли 15 бойцов в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 28 января. Под огнем боевиков погибло два мирных жителя Даръа, SDF потеряли 15 бойцов в результате атаки ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, «Тахрир аш-Шам» обстреляла позиции САА в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Хомсе и Даръа, противостоят «Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

«Исламское государство»1: атаковало позиции SDF в Дейр-эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: открыла огонь по расположениям САА в Идлибе.

Сирийская свободная армия (ССА): наступает на позиции SDF в окрестностях Африна.

Курды: утратили позиции на северо-западе Алеппо, потеряли 15 бойцов в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

На северо-западе провинции Алеппо продолжаются ожесточенные бои между протурецкими группировками и Демократическими силами Сирии (SDF). Военный источник пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@sayed_ridha), что боевики Сирийской свободной армии (ССА) захватили у курдов деревни Мерин, Язбакан и район Касталь Джанду. Другой Twitter-канал (@op_shield) сообщает, что опорные пункты курдских отрядов ополчения подверглись артиллерийскому обстрелу со стороны турецкой армии.

Провинция Хомс

Боевики радикальных антиправительственных формирований открыли огонь по опорным пунктам Сирийской арабской армии (САА) на трассе Саламия – Хомс, передает военный источник в сети Telegram (@EMCnewscenter1). Ранее сообщалось, что группировки вооруженной оппозиции, базирующиеся в районе населенного пункта Ар-Растан, нарушили режим прекращения огня, действующий в северной части провинции Хомс, и обстреляли расположения армии САР. Местные источники пишут, что правительственные войска ведут обстрел позиций радикалов в окрестностях поселений Аль-Хула, Аль-Ганту и Талльбиса.

Провинция Дейр-эз-Зор

Подконтрольное «Исламскому государству» информационное агентство «Аль-Амак» сообщает, что позиции курдских отрядов ополчения в городе Гаранидж подверглись атаке террориста-смертника ИГ. В результате нападения альянс Демократические силы Сирии (SDF) потерял 15 бойцов убитыми. Также взрыв уничтожил два транспортных средства «демократической армии».

Напомним, ИГИЛовцы бежали на захваченные курдами территории Дейр-эз-Зора во время операции САА и ВКС РФ по освобождению Абу-Кемаля.

Провинция Даръа

Радикальные исламисты ведут минометный обстрел мирных районов административного центра провинции Даръа, передает на своей странице в социальной сети Twitter (@arabi_today1) один из местных источников. По данным военного Twitter-канала (@AbazidMohamad), в результате действий боевиков погибло два мирных жителя города. Правительственные войска САР открыли ответный огонь по опорным пунктам вооруженных группировок.

Напомним, провинция Даръа входит в южную зону деэскалации сирийского конфликта. Однако радикальные формирования, базирующиеся в регионе, нарушают действующее перемирие, нападая на жилые кварталы населенных пунктов.

Провинция Идлиб

В окрестностях авиабазы Абу Духур продолжаются боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Джебхат ан-Нусры»1. Военный источник пишет в своем Telegram-канале (@EMCnewscenter1), что радикальные исламисты открыли огонь по расположениям армии САР в районе поселения Таль Саму.

Недалеко от аэродрома Абу Духур найдено три массовых захоронения жертв казней террористов коалиции «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает на своей странице в Twitter (@Qumhanih) местный источник.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)