Семь человек погибли и 20 ранены в ДТП с участием автобуса в Бразилии

Рио-де-Жанейро, 28 января. Не менее семи человек погибли и еще 20 ранены в результате ДТП с участием автобуса в окрестностях города Дианополис в Бразилии. Об этом сообщает Excelsior.

Издание уточняет, что инцидент произошел рано утром. Автобус, следовавший из Баррейраса, на одном из поворотов допустил столкновение с грузовиком. Водитель объяснил происшествие отказом тормозной системы.

Пострадавших госпитализировали. По данным Excelsio, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

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