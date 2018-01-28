18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Сирия: Пальмиру задокументировали в рамках регистрации археологических памятников
Весь мир
Семь человек погибли и 20 ранены в ДТП с участием автобуса в Бразилии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Семь человек погибли и 20 ранены в ДТП с участием автобуса в Бразилии

    21:19  28 Января 2018  /обновлено: 21:19  28 Января 2018
    182

    Семь человек погибли и 20 ранены в ДТП с участием автобуса в Бразилии

    Рио-де-Жанейро, 28 января. Не менее семи человек погибли и еще 20 ранены в результате ДТП с участием автобуса в окрестностях города Дианополис в Бразилии. Об этом сообщает Excelsior.

    Издание уточняет, что инцидент произошел рано утром. Автобус, следовавший из Баррейраса, на одном из поворотов допустил столкновение с грузовиком. Водитель объяснил происшествие отказом тормозной системы.

    Пострадавших госпитализировали. По данным Excelsio, состояние одного из них оценивается как тяжелое.

    Ранее тяжелый вездеход украинских вооруженных сил протаранил автобус, который вез на работу шахтеров.

    Автор: Сергей Свазовский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дтп #бразилия #автобус #столкновение
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Все меньше даже детей: россияне объяснили провал митингов Навального

      15:13 28 Января 2018 2977
      Читать
      13:47
      Сегодня

      «Нечего на зеркало пенять»: депутат рассказал, как Украина потеряла Крым
      12:32
      Сегодня

      В Петербурге простились с народной артисткой России Сенчиной
      6:01
      Сегодня

      Премьер Польши назвал Россию одной из главных угроз
      2:02
      Сегодня

      Путин пообещал ежегодно выделять 1 млрд рублей на поддержку талантливой молодежи

      1:20
      Сегодня

      Сирия: жертвами турецких авиаударов и обстрелов в Африне стали 86 человек

      Верующие Десятинной церкви в Киеве: Нас целенаправленно запугивают

      19:19 26 Января 2018 1899

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018
      8368

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      6080

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      21998

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      41310
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Первые участники Конгресса нацдиалога Сирии прибыли в Сочи

      Первые участники Конгресса нацдиалога Сирии прибыли в Сочи

      21:14   28 Января 2018
      603
      Британская разведка пришла в ярость от заявлений министра обороны о «российской угрозе»

      Британская разведка пришла в ярость от заявлений министра обороны о «российской угрозе»

      13:33   28 Января 2018
      6359
      Клинцевич ответил премьеру Польши на слова об «угрозе со стороны России»

      Клинцевич ответил премьеру Польши на слова об «угрозе со стороны России»

      11:33   28 Января 2018
      3581
      Победа Земана — это ответ ЕС: Пушков прокомментировал итоги выборов в Чехии

      Победа Земана — это ответ ЕС: Пушков прокомментировал итоги выборов в Чехии

      7:05   28 Января 2018
      5063