Первые участники Конгресса нацдиалога Сирии прибыли в Сочи

Краснодарский край, 28 января. В аэропорту Сочи приземлился самолет из Дамаска, на борту которого находились первые участники Конгресса национального диалога Сирии.

Как передает РИА Новости, данным рейсом прибыли 175 человек, среди которых есть члены партии «Баас» и Национального прогрессивного фронта.

Кроме того, в Сочи приехали представители «Дороги мирных перемен в Сирии», «Национальной партии сирийской молодежи», «Торгового союза Сирии», «Партии социалистического арабского объедания», «Демократического фронта Сирии», а также внутренней оппозиции.

Основная часть сирийских оппозиционеров прилетит в Россию 29 января.

Напомним, Конгресс нацдиалога Сирии стартует 30 января. Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков указал на то, что глава государства Владимир Путин не планирует приезжать в Сочи.