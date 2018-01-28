Цифровые деньги позволят отслеживать финансовые потоки — советник Путина

Москва, 28 января. Появление цифровых денег позволит полностью отслеживать финансовые потоки в мире. Об этом заявил советник президента Российской Федерации по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев.

По словам экономиста, Россия является самой богатой страной в мире, однако за последние 30 лет из нее «утекло» около одного триллиона долларов.

«Примерно полтриллиона долларов вращается между офшорами и российской экономикой — кругооборот составляет порядка сотни миллиардов долларов ежегодно. А вторая половина триллиона вообще испарилась в неизвестном направлении», — подчеркнул Глазьев.

Данная проблема беспокоит представителей Федеральной налоговой службы РФ. Однако появление цифровых денег позволит отслеживать денежные потоки.

«В истории экономической мысли возникает соблазнительная задача измерить скорость обращения денег», — добавил он.

Ранее глава государства Владимир Путин указал на то, что в России создана хорошая база для дальнейшего развития экономики.