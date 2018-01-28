Киев заявил о соблюдении режима тишины в Донбассе

Киев, 28 января. Украинская сторона не зафиксировала нарушений режима перемирия в зоне военного конфликта в Донбассе. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба штаба так называемой «антитеррористической операции».

«С начала этих суток режим тишины продолжает соблюдаться вдоль всей линии соприкосновения… Подразделения украинской армии строго придерживаются минских договоренностей. Ситуация в районе проведения АТО находится под контролем Вооруженных сил Украины», — указано в заявлении ведомства.

Напомним, представители Донецкой народной республики сообщили о том, что ВСУ два раза нарушили режим перемирия в зоне регионального конфликта. Под обстрелом оказался населенный пункт Спартак.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин указал на то, что Киеву необходимо договариваться с Луганском и Донецком.