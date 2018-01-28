Президентские выборы завершились на Кипре

Никосия, 28 января. На Кипре в 19:00 по московскому времени завершилось голосование на выборах президента страны.

Согласно предварительным данным, во второй тур выборов выйдут действующий глава государства Никос Анастасиадис, а также член Прогрессивной партии трудового народа (АКЕЛ) Ставрос Малас.

Как передает телеканал RIC, Анастасиадиса поддержали 38-42% избирателей, а Маласа — приблизительно 27-31%. На третьем месте должен закрепиться член Демократической партии (ДИКО) Николас Пападопулос (21,5-24,5%).

Представитель «Национального народного фронта» (ЭЛАМ) Христос Христу набирает около 4-6%, а кандидат от «Альянса граждан» Йоргос Лилликас — 1-3%. Остальные участники получат менее 1% голосов.

Напомним, ранее глава Российской Федерации Владимир Путин поздравил действующего президента Чехии Милоша Земана с победой на выборах.