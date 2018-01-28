Эпидемия гриппа в США: в 11 штатах власти приняли решение закрыть школы

Вашингтон, 28 января. Власти по меньшей мере одиннадцати американских штатов приняли решение о закрытии школ из-за эпидемии гриппа.

Как отмечает Fox News, в основном речь идет о южных и юго-восточных штатах. Так школы закрыты, например, в Техасе, Алабаме, Флориде и Теннесси.

«Как минимум 11 штатов закрывают школы из-за гриппа», — отмечается в сообщении, опубликованном Fox News в Twitter.

At Least 11 States Closing Schools Over Flu pic.twitter.com/MmwnFQbvXV — Fox News (@FoxNews) January 28, 2018

Отметим, ранее стало известно, что бушующая на территории США эпидемия гриппа уже унесла жизни 37 детей. Врачи предупреждают, что к концу зимы счет жертв болезни может пойти на тысячи.

В Центре по контролю и предупреждению заболеваний отметили, что нынешняя ситуация схожа с той, которая была три года назад. Тогда вирус подхватили около 34 миллионов человек, погибли — более 55 тысяч.