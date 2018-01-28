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Главы МИД Китая и Японии обсудили кризис на Корейском полуострове
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    Главы МИД Китая и Японии обсудили кризис на Корейском полуострове

    19:42  28 Января 2018  /обновлено: 19:42  28 Января 2018
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    Главы МИД Китая и Японии обсудили кризис на Корейском полуострове

    Пекин, 28 января. Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И и глава МИД Японии Таро Коно в воскресенье провели переговоры. Об этом сообщила пресс-служба китайского внешнеполитического ведомства.

    В рамках диалога дипломаты обсудили вопросы, связанные с урегулированием конфликта на территории Корейского полуострова. Пекин также отметил позитивную динамику в развитии диалога с Токио.

    «Стороны согласились совместно защищать систему свободной торговли, содействовать ускорению региональной экономической интеграции, создавать открытую глобальную экономику», — указано в официальном заявлении МИД КНР.

    Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о том, что глава Российской Федерации Владимир Путин способен «сделать многое» для урегулирования кризиса вокруг Северной Кореи.

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    Автор: Алексей Громов
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    #путин #япония #трамп #кндр #китай
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