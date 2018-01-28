Главы МИД Китая и Японии обсудили кризис на Корейском полуострове

Пекин, 28 января. Министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И и глава МИД Японии Таро Коно в воскресенье провели переговоры. Об этом сообщила пресс-служба китайского внешнеполитического ведомства.

В рамках диалога дипломаты обсудили вопросы, связанные с урегулированием конфликта на территории Корейского полуострова. Пекин также отметил позитивную динамику в развитии диалога с Токио.

«Стороны согласились совместно защищать систему свободной торговли, содействовать ускорению региональной экономической интеграции, создавать открытую глобальную экономику», — указано в официальном заявлении МИД КНР.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил о том, что глава Российской Федерации Владимир Путин способен «сделать многое» для урегулирования кризиса вокруг Северной Кореи.