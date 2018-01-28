Капитан «Краснодара» Гранквист летом перейдет в «Хельсинборг»

Москва, 28 января. Капитан футбольного клуба «Краснодар» Андреас Гранквист покинет команду летом и перейдет в шведский «Хельсинборг».

О подписании контракта с защитником «Хельсинборг» сообщил на своем официальном сайте. Отмечается, что соглашение будет рассчитано на 3,5 года, а впоследствии Гранквист станет спортивным директором клуба.

Отметим, шведский футболист присоединится к новому клубу на правах свободного агента. Как отмечают СМИ, «Краснодар» был не против заключить новый контракт с Гранквистом, но футболист твердо решил вернуться на родину и отказался от предложения.

Капитан "быков" Андреас Гранквист закончит краснодарский этап карьеры по окончании сезона.



Подробности пресс-конференции, которую сам Андреас и его будущий клуб организовали в Швеции ????https://t.co/Cnb0XSMXSM — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) January 28, 2018

Напомним, Гранквист является воспитанником «Хельсинборга». Он выступал за команду с 2004 по 2007 годы. В российский чемпионат шведский центральный защитник пришел в 2013 году. На его счету 171 матч в составе краснодарского клуба и 10 забитых мячей.