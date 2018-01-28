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Выборы-2018: штаб Явлинского передаст в ЦИК 200 папок с подписями
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    Выборы-2018: штаб Явлинского передаст в ЦИК 200 папок с подписями

    19:18  28 Января 2018  /обновлено: 19:19  28 Января 2018
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    Выборы-2018: штаб Явлинского передаст в ЦИК 200 папок с подписями

    Москва, 28 января. Предвыборный штаб кандидата в президенты России Григория Явлинского планирует 30 января передать в ЦИК подписи, собранные в поддержку политика. Об этом сообщили в воскресенье представители партии «Яблоко».

    «Избирательный штаб кандидата в президенты Григория Явлинского приступил к формированию папок с подписными листами, которые будут переданы в Центральную избирательную комиссию 30 января»,  — отметила пресс-служба.

    Согласно предварительным данным, Явлинский и сотрудники его штаба передадут 200 папок со 105 тысячами подписей. Всего же в поддержку кандидата в президенты РФ было собрано более 160 тысяч подписей.

    Напомним, ранее стало известно о том, что в поддержку действующего главы государства Владимира Путина, который планирует принять участие в президентских выборах-2018, было собрано более 1,6 миллиона подписей.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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    #путин #яблоко #явлинский #выборы-2018
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