Выборы-2018: штаб Явлинского передаст в ЦИК 200 папок с подписями

Москва, 28 января. Предвыборный штаб кандидата в президенты России Григория Явлинского планирует 30 января передать в ЦИК подписи, собранные в поддержку политика. Об этом сообщили в воскресенье представители партии «Яблоко».

«Избирательный штаб кандидата в президенты Григория Явлинского приступил к формированию папок с подписными листами, которые будут переданы в Центральную избирательную комиссию 30 января», — отметила пресс-служба.

Согласно предварительным данным, Явлинский и сотрудники его штаба передадут 200 папок со 105 тысячами подписей. Всего же в поддержку кандидата в президенты РФ было собрано более 160 тысяч подписей.

Напомним, ранее стало известно о том, что в поддержку действующего главы государства Владимира Путина, который планирует принять участие в президентских выборах-2018, было собрано более 1,6 миллиона подписей.