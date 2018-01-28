Сирия защищает берег Евфрата: почему активизировались боевики ИГ* в окрестностях Абу-Кемаля

Разрозненные отряды «Исламского государства»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ) активизировали свои действия против правительственных войск на западном берегу Евфрата. Ранее на одном из своих ресурсов террористы анонсировали наступление на позиции сирийской армии в окрестностях Абу-Кемаля. В частности, атакам подверглись подразделения САА в населенных пунктах Аль-Кишма, Гариба. Субейхана, Салихия. Рамади и некоторых других. Стоит отметить, что одно из нападений ИГ было совершено в результате перехода через Евфрат в районе населенного пункта Аль-Бусейра, подконтрольного курдскими вооруженными формированиями, которые действуют при поддержке Соединенных Штатов Америки.

Президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков в комментарии Федеральному агентству новостей (ФАН) объяснил с чем связана возросшая в последнее время интенсивность атак боевиков ИГ на востоке Сирии:

««Исламское государство» на территории Сирии разгромлено, но за пределами Сирии оно продолжает существовать и до конца не разбито. Россия объявила о разгроме «Исламского государства» именно в Сирии. То, что разгромленные боевики «Исламского государства» будут продолжать вести боевые действия, тем более, когда сохранилось организационное ядро, в этом нет никаких сомнений, и это естественная картина».

Эксперт привел пример из истории:

«Хочу напомнить, что после разгрома фашистской Германии и разгрома УНА-УНСО1 (запрещена в РФ) на территории Украины, а также различных бандформирований, которые потом действовали на территории Украины, оставшись в этой УНА-УНСО, было достаточно. И боролись с ними более десяти лет. Причем контроль их действий, управление и снабжение уже вместо гитлеровской разведки взяли на себя Соединенные Штаты Америки и Великобритании. Это надо помнить».

По мнению нашего собеседника, сейчас история повторяется:

«Сегодня сами Соединенные Штаты Америки пока не разгромлены, поэтому следует ожидать, что США, потерпев на территории Сирии военное поражение и фактически лишившись в значительной мере своего влияния на Ближнем Востоке, потеряв возможность, благодаря действиям Турции, создать подконтрольное им марионеточное государство как плацдарм для влияния в этом регионе, вынуждены делать все возможное для них, чтобы сохранить военную напряженность в регионе, сохранить на территории Сирии отряды антиправительственных вооруженных формирований, способных развязать новую гражданскую войну, что они и делают».

Эксперт напомнил, что Соединенные Штаты хотели создать так называемые «силы безопасности границы» на основе курдских вооруженных формирований численностью 30 тысяч человек:

«Но это уже не устраивает никого. Не только Россию, но уже и Турцию. Поэтому против них действуют единым фронтом: Турция и войска сирийской армии, но каждый против своего противника. Турция действует против курдов, которые заняли сепаратистскую позицию по отношению к сирийскому государству и которые ориентируются на Соединенные Штаты Америки в качестве главного союзника, а с «Исламским государством» воюет сирийская армия и российские ВКС».

Эксперт отметил, что и другие виды военизированных формирований тоже будут добивать:

«Несмотря то, что они являются проамериканской умеренной оппозицией. Так что военные действия на территории Сирии будут продолжаться. Основная задача разгрома главного противника заершена, но война полностью не закончена. Она продолжается, но эта война уже не того характера. Здесь такая же разница, как разница между разгромом фашистской Германии и последующим добиванием значительных по численности УНА-УНСО на территории Украины и их братьев в Прибалтике».

Эксперт считает, что нынешняя активизация боевиков «Исламского государства», безусловно, является провокацией, направленной на срыв Конгресса национального диалога Сирии, который завтра начнется в Сочи:

«Соединенные Штаты Америки там не присутствуют, Женева там не играет никаким образом, поэтому Запад будет из всех сил пытаться сорвать этот диалог. Но в этом диалоге заинтересованы Сирия, Россия, Турция, Иран. Особенно важно здесь присутствие Турции, которая на сегодняшний день, являясь членом НАТО, ведет фактически самостоятельную политику. И проводя самостоятельный курс и добиваясь собственного выживания, она вынуждена придерживаться с Россией союзнических отношений».

1 Организация запрещена на территории РФ.