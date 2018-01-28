Блок «Завтра Сирии» поддержал участие оппозиционеров в конгрессе нацдиалога в Сочи

Каир, 29 января. Руководство оппозиционного блока «Завтра Сирии» призвало членов организации принять участие в Конгрессе сирийского национального диалога, который пройдет в Сочи 30 января.

«Политбюро призывает членов блока, которые получили приглашения, принять участие в конгрессе», — указано в официальном заявлении сирийских оппозиционеров.

Ранее стало известно о том, что министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обсудил с главой внешнеполитического ведомства Турции Мевлютом Чавушоглу вопросы, связанные с подготовкой к проведению в Сочи Конгресса нацдиалога Сирии.

В данном мероприятии могут принять участие около 1600 представителей сирийского общества, а также спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Непосредственно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на то, что глава государства Владимир Путин не планирует приезжать в Сочи.