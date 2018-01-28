Уникальное производство микродвигателей возродили в России

Ярославль, 28 января. Производство уникальных микродвигателей возродили в поселке Семибратово Ярославской области.

Предприятие, которое производит такую сверхсложную технику, единственное в России, но его миниатюрные силовые установки востребованы во всем мире, отмечает «Ньюинформ». Сейчас с компанией сотрудничают около 20 стран.

Производство возродили в 2015 году при активном содействии федеральных властей. За это время здесь смогли создать семь двигателей для авиа-, судо- и автомоделизма, не имеющих аналогов.

«Сама по себе продукция очень сложная, потому что ряд изделий приходится делать с точностью до 5 микрон», — пояснил гендиректор компании Анатолий Булгаков в комментарии порталу «Сделано у нас».

Самой большой популярностью завода пользуются микродвигатели для моделей воздушного боя. Каждая из миниатюрных силовых установок состоит не менее чем из 50-ти разного рода комплектующих. Сборка таких установок представляет действительно «ювелирную» работу.

На сегодняшний день компания каждый месяц выпускает около 100 единиц техники, однако руководство не исключает, что в перспективе речь может идти о ежемесячном выпуске почти двух тысяч моторов.