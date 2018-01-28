Британского министра обороны уличили в утечке данных о «российской угрозе»

Лондон, 28 января. Министра обороны Великобритании Гэвин Уильямсон после его заявлений о «российской угрозе» уличили в утечке секретных данных.

О том, что «атака России на энергетические объекты Великобритании могут привести к тысячам смертей» Уильямсон заявил в одном из интервью, после чего, руководство разведслужбы страны «пришло в ярость».

«Люди в Центре правительственной связи (разведслужба Великобритании) были в ярости», — написала, в частности, газета The Times со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, «никто ещё не заходил так далеко в количественных оценках потенциального риска для жизни в результате разрушительной атаки со стороны России или другой враждебной страны в отношении британской инфраструктуры».

«Мы не хотели бы спекулировать и наводить панику», — подчеркнули в разведке Британии.

Кроме того, The Times не исключила, что Уильямсон мог использовать засекреченные данные, полученные от союзников страны, однако такую версию в оборонном ведомстве Соединенного Королевства отвергли.