Симферополь, 28 января. Украинский план по предоставлению Крыму широких полномочий в 2014 году не смог бы помешать вхождению полуострова в состав России. Об этом журналистам рассказал заместитель главы комитета Госсовета республики по межнациональным отношениям Юрий Гемпель, комментируя высказывания народного депутата Верховной рады Украины Сергея Куницына.

Ранее Куницын заявил о том, что он предлагал делегировать Крыму любые полномочия для того, чтобы «нивелировать» референдум. Однако его инициативу отклонило руководство страны.

«Никакие действия украинского правительства в то время, на мой взгляд, уже не могли изменить мнение крымчан. Я глубоко убежден, что Крым все равно вернулся бы в состав России», — подчеркнул Гемпель в интервью RT.

Напомним, ранее действующий президент Российской Федерации Владимир Путин указал на то, что ситуация вокруг Крыма будет постепенно стабилизироваться.