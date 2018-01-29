18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Технологии
Хакеры обвинили Google в оставленной уязвимости для 4 млн смартфонов на Android
Общество
Грозит ли России новый смертельный вирус гриппа, объяснил Геннадий Онищенко
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Грозит ли России новый смертельный вирус гриппа, объяснил Геннадий Онищенко

    1:00  29 Января 2018
    261

    Грозит ли России новый вирус гриппа, объяснил Геннадий Онищенко

    Тревожные новости приходят из США: американский правительственный Центр по контролю и предупреждению заболеваний (CDC) сообщает, что уже 37 детей скончались в результате вспышки сезонного гриппа, которая охватила почти все Соединенные Штаты. Как сообщил представитель CDC, нынешняя эпидемия сопоставима с той, которая поразила США три года назад, когда от гриппа и его последствий скончались 56 тысяч человек. Есть ли опасность в связи с этим для россиян, Федеральному агентству новостей пояснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

    «Меня насторожили все эти алармистские сообщения, в том числе в государственных СМИ, что все очень тревожно, все очень плохо, что якобы появился новый штамм гриппа и т.д., — отметил Геннадий Онищенко. — Грипп никогда не был простой инфекцией, к этому заболеванию всегда нужно относиться серьезно. Но говорить, что сегодня с этим вирусом у нас происходит что-то непонятное, бесконтрольное нет абсолютно никаких оснований».

    Геннадий Онищенко отметил, что на исходе январь, сезон гриппа, как говорится, в разгаре, но в целом по России ситуация по этому заболеванию у медиков тревоги не вызывает.

    «Ситуацию по гриппу в нашей стране сегодня нельзя назвать эпидемически неблагополучной, — отметил парламентарий. — За три недели января эпидемические пороги по заболеваемости были превышены только в пяти субъектах Российской Федерации. Превышение эпидпорога имело место по Центральному округу и еще в трех крупных городах — административных центрах субъектов Российской Федерации».

    Осенью в России привили от гриппа 50 миллионов человек

    По словам Геннадия Онищенко, хотя рост сезонной заболеваемости гриппом и другими респираторными заболеваниями идет, данные не превышают пороговых показателей.

    «Да, подъем идет, но он не внушает опасений, и нет оснований ожидать какого-то резкого увеличения заболеваемости в целом по стране, — отметил собеседник ФАН. — Еще одним благоприятным прогностическим признаком является то, что в целом по России ситуация продолжает оставаться на пороговых уровнях практически весь декабрь и январь. А наблюдения десятков лет показывают, что если подъем начинается в январе, а в данном случае мы говорим о конце января, то в целом прогноз по заболеваемости в этом сезоне вполне благоприятный. Каких-то новых штаммов, которые могли бы ворваться в наш эпидемический пейзаж, на сегодня тоже нет».

    По словам Геннадия Онищенко, даже штаммы вируса гриппа из серии А/H3N, о котором часто упоминают СМИ, тоже достаточно известны.

    «Нет никаких оснований полагать, что против этого штамма не работает вакцина, которой мы прививали граждан накануне эпидсезона в сентябре-октябре 2017 года, — отметил депутат. — Кстати, уместно напомнить, что впервые за всю историю нашего государства, благодаря деятельности министерства здравоохранения, Роспотребнадзора у нас было охвачено прививками более 50 миллионов населения нашей страны. Это самый широкий охват за всю историю прививок против гриппа. Даже в Советском Союзе максимальный охват прививками был 40 миллионов человек, но тогда население нашей страны было в два раза больше».

    В Петербурге прививочные пункты работали у станций метро

    По словам Геннадия Онищенко, в Европе заболеваемость гриппом достаточно высокая, но оснований для паники также нет.

    «В европейских странах — в частности, в Великобритании, Ирландии, Швейцарии, на Мальте —подъем заболеваемости гриппом идет, — отметил первый зампред главы комитета Госдумы. — За этим подъемом ведется наблюдение и через Всемирную организацию здравоохранения, и через европейское бюро ВОЗ».

    В связи с этим Геннадий Онищенко дал несколько советов россиянам, как минимизировать риск заболевания гриппом.

    «Пользуясь случаем, хочу напомнить нашим гражданам, что разумную предосторожность все-таки нужно соблюдать. Нужно выполнять все стандартные правила, затрудняющие передачу вируса. Это своевременное выявление больных, соблюдение ими режима, ношение масок, особенно, если в квартире есть больной ребенок или пожилой человек. Это нормальное питание. Это, конечно, ограничение в общении там, где в этом нет острой необходимости, минимизация появления в местах массового скопления людей и т.д. Но в целом на сегодняшний день мы имеем дело с сезонными проявлениями гриппа, которые не содержат в себе никаких супертревожных предпосылок. А многое из того, что пишут по этой теме СМИ, это, скорее всего, искреннее заблуждение, которое приводит к тому, что некоторые издания неадекватно трактуют складывающуюся ситуацию», — резюмировал Геннадий Онищенко.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #онищенко #грипп
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Первый танкер со сжиженным российским газом с Ямала прибыл в Бостон

      23:41 28 Января 2018 285
      Читать
      15:13
      Вчера

      Все меньше даже детей: россияне объяснили провал митингов Навального
      13:47
      Вчера

      «Нечего на зеркало пенять»: депутат рассказал, как Украина потеряла Крым
      12:32
      Вчера

      В Петербурге простились с народной артисткой России Сенчиной
      6:01
      Вчера

      Премьер Польши назвал Россию одной из главных угроз
      2:02
      Вчера

      Путин пообещал ежегодно выделять 1 млрд рублей на поддержку талантливой молодежи

      Верующие Десятинной церкви в Киеве: Нас целенаправленно запугивают

      19:19 26 Января 2018 1931

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018
      8394

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      6088

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      22015

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      41343
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Первые участники Конгресса нацдиалога Сирии прибыли в Сочи

      Первые участники Конгресса нацдиалога Сирии прибыли в Сочи

      21:14   28 Января 2018
      739
      Британская разведка пришла в ярость от заявлений министра обороны о «российской угрозе»

      Британская разведка пришла в ярость от заявлений министра обороны о «российской угрозе»

      13:33   28 Января 2018
      7294
      Клинцевич ответил премьеру Польши на слова об «угрозе со стороны России»

      Клинцевич ответил премьеру Польши на слова об «угрозе со стороны России»

      11:33   28 Января 2018
      3736
      Победа Земана — это ответ ЕС: Пушков прокомментировал итоги выборов в Чехии

      Победа Земана — это ответ ЕС: Пушков прокомментировал итоги выборов в Чехии

      7:05   28 Января 2018
      5157