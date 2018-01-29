Грозит ли России новый смертельный вирус гриппа, объяснил Геннадий Онищенко

Тревожные новости приходят из США: американский правительственный Центр по контролю и предупреждению заболеваний (CDC) сообщает, что уже 37 детей скончались в результате вспышки сезонного гриппа, которая охватила почти все Соединенные Штаты. Как сообщил представитель CDC, нынешняя эпидемия сопоставима с той, которая поразила США три года назад, когда от гриппа и его последствий скончались 56 тысяч человек. Есть ли опасность в связи с этим для россиян, Федеральному агентству новостей пояснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Меня насторожили все эти алармистские сообщения, в том числе в государственных СМИ, что все очень тревожно, все очень плохо, что якобы появился новый штамм гриппа и т.д., — отметил Геннадий Онищенко. — Грипп никогда не был простой инфекцией, к этому заболеванию всегда нужно относиться серьезно. Но говорить, что сегодня с этим вирусом у нас происходит что-то непонятное, бесконтрольное нет абсолютно никаких оснований».

Геннадий Онищенко отметил, что на исходе январь, сезон гриппа, как говорится, в разгаре, но в целом по России ситуация по этому заболеванию у медиков тревоги не вызывает.

«Ситуацию по гриппу в нашей стране сегодня нельзя назвать эпидемически неблагополучной, — отметил парламентарий. — За три недели января эпидемические пороги по заболеваемости были превышены только в пяти субъектах Российской Федерации. Превышение эпидпорога имело место по Центральному округу и еще в трех крупных городах — административных центрах субъектов Российской Федерации».

По словам Геннадия Онищенко, хотя рост сезонной заболеваемости гриппом и другими респираторными заболеваниями идет, данные не превышают пороговых показателей.

«Да, подъем идет, но он не внушает опасений, и нет оснований ожидать какого-то резкого увеличения заболеваемости в целом по стране, — отметил собеседник ФАН. — Еще одним благоприятным прогностическим признаком является то, что в целом по России ситуация продолжает оставаться на пороговых уровнях практически весь декабрь и январь. А наблюдения десятков лет показывают, что если подъем начинается в январе, а в данном случае мы говорим о конце января, то в целом прогноз по заболеваемости в этом сезоне вполне благоприятный. Каких-то новых штаммов, которые могли бы ворваться в наш эпидемический пейзаж, на сегодня тоже нет».

По словам Геннадия Онищенко, даже штаммы вируса гриппа из серии А/H3N, о котором часто упоминают СМИ, тоже достаточно известны.

«Нет никаких оснований полагать, что против этого штамма не работает вакцина, которой мы прививали граждан накануне эпидсезона в сентябре-октябре 2017 года, — отметил депутат. — Кстати, уместно напомнить, что впервые за всю историю нашего государства, благодаря деятельности министерства здравоохранения, Роспотребнадзора у нас было охвачено прививками более 50 миллионов населения нашей страны. Это самый широкий охват за всю историю прививок против гриппа. Даже в Советском Союзе максимальный охват прививками был 40 миллионов человек, но тогда население нашей страны было в два раза больше».

По словам Геннадия Онищенко, в Европе заболеваемость гриппом достаточно высокая, но оснований для паники также нет.

«В европейских странах — в частности, в Великобритании, Ирландии, Швейцарии, на Мальте —подъем заболеваемости гриппом идет, — отметил первый зампред главы комитета Госдумы. — За этим подъемом ведется наблюдение и через Всемирную организацию здравоохранения, и через европейское бюро ВОЗ».

В связи с этим Геннадий Онищенко дал несколько советов россиянам, как минимизировать риск заболевания гриппом.