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    Главные новости 28 января

    19:00  28 Января 2018
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    Главные новости 28 января

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 28 января.

    Митинги сторонников Алексея Навального проходят в разных городах в воскресенье. Сторонники блогера провоцируют правоохранителей и вынуждают их применять силу, есть задержанные. Навальный и его сторонники провоцируют правоохранителей на митингах.

    Российская авиация регулярно становится объектом восхищения, в том числе среди иностранцев. Речь идет как о военной авиации, так и о гражданской. «Летающая крепость» Путина: Ил-96 президента России привел в восторг иностранцев.

    Ляшко правила выступлений в Парламентской ассамблее, однако его это не волновало — важен был лишь сам факт выступления на украинском. В Киеве назвали позором выступление Ляшко в ПАСЕ.

    Депутат Верховной рады Сергей Куницын рассказал, что власти Украины весной 2014 года не смогли сохранить Крым в составе страны потому что не выбрали ответственного за решение данного вопроса. Депутат Рады рассказал, что помешало Украине сохранить Крым в 2014 году.

    В несанкционированной акции Алексея Навального в Москве участвовало менее тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МВД. В полиции подтвердили задержание блогера, которого доставили в полицию за нарушение проведения митинга. На митинг Навального в Москве пришли меньше тысячи человек.

    Сирия, 28 января. Ситуация в Африне по-прежнему остается напряженной; боевики удерживают оборонительные позиции в Харасте и Арбине; у ИГ1 обнаружены технические средства связи и измерения западного производства. Сирия новости 28 января 07.00: ситуация в Африне по-прежнему остается напряженной; боевики удерживают оборонительные позиции в Харасте и Арбине.

    В России сегодня состоялись протестные акции, участники которых призывали сограждан к антиконституционному бойкоту президентских выборов. Через пять минут после появления на Тверской Алексея Навального задержали. «Дикий фарс»: политолог отреагировала на задержание Навального.

    Сирия, 28 января. ССА захватывает у SDF территории на севере провинции Алеппо, в Идлибе идут бои между «Тахрир аш-Шам» и «Ахрар аш-Шам», семь солдат иракской армии погибло под ударами ВВС международной коалиции. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq). Сирия итоги за сутки на 28 января 06.00: ССА захватывает у SDF территории Алеппо, в Идлибе идут бои между «Тахрир аш-Шам» и «Ахрар аш-Шам».

    Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что конституция ставит точку на использовании Вооруженных сил страны. Азаров считает, что конституция Украины ставит точку на использовании ВСУ.

    По словам сенатора, чешский народ отличается чувством здравого смысла, и очередные президентские выборы это продемонстрировали. Победа Земана — это ответ ЕС: Пушков прокомментировал итоги выборов в Чехии.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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