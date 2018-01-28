Журналистка Аскер-Заде: Вышиванка, как и российские войска в Донбассе, Порошенко просто померещились

Давос, 28 января. Журналистка телеканала «Россия 24» Наиля Аскер-Заде, которой украинский президент Петр Порошенко предложил раздеться на форуме в Давосе, прокомментировала инцидент с вышиванкой.

Напомним, Аскер-Заде спросила у Порошенко «Зачем вы приняли закон о войне?». При этом она обратилась к политику на русском языке, однако тот вместо ответа потребовал от журналистки снять вышиванку и подчеркнул, что будет общаться только с теми, кто обращается к нему на украинском языке.

Украинские СМИ тут же окрестили корреспондентку «рупором кремлевской пропаганды» и заявили, что она попыталась устроить провокацию. Однако Аскер-Заде пояснила, что на русском она обратилась к Порошенко, потому что не знает украинский язык, а сам Порошенко, насколько ей известно, владеет русским. При этом она напомнила, что даже половину своей речи на инаугурации он произнес на языке «страны-агрессора».

Кроме того, журналистка отметила, что на брифинге была одета вовсе не в вышиванку, а в платье с разноцветным растительным орнаментом на груди не украинского производства.

«Так что вышиванка, как и российские войска в Донбассе, Порошенко просто померещились», — пояснила она в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».





