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Сирия новости 28 января 19.30: САА отбила атаку радикалов в Харасте, ССА захватила у SDF высоту на северо-западе Алеппо
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    Сирия новости 28 января 19.30: САА отбила атаку радикалов в Харасте, ССА захватила у SDF высоту на северо-западе Алеппо

    19:30  28 Января 2018
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    Сирия новости 28 января 19.30: САА отбила атаку радикалов в Харасте, ССА захватила у SDF высоту на северо-западе Алеппо

    Сирия, 28 января. САА отразила атаку боевиков в районе военной базы в Харасте, ССА захватила у SDF высоту Берсая, три мирных жителя Багдада пострадали при взрыве СВУ. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: бьют по «Ан-Нусре» в Идлибе.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: отбили атаку радикалов в Харасте, при поддержке ВКС РФ удерживают позиции в районе Абу Духура.

    «Тахрир аш-Шам»: атакует расположения САА в Идлибе.

    Сирийская свободная армия (ССА): взяла под контроль высоту в Алеппо.

    Курды: противостоят ССА на севере провинции Алеппо.

    Сирия новости 28 января 19.30: САА отбила атаку радикалов в Харасте, ССА захватила у SDF высоту на северо-западе Алеппо

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 28 января 19.30: САА отбила атаку радикалов в Харасте, ССА захватила у SDF высоту на северо-западе Алеппо

    В Харасте продолжаются ожесточенные бои между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Информационное агентство Almanar News пишет, что боевики предприняли попытку контратаковать расположения правительственных войск недалеко от склада военной техники. Солдаты войск Башара Асада отбили нападение радикалов, сохранив ранее занятые позиции.

    Перестрелки между САА и группировками радикальной оппозиции зафиксированы также в окрестностях города Дума, передает местный источник в своем Twitter-аккаунте (@shahed_alep).

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 28 января 19.30: САА отбила атаку радикалов в Харасте, ССА захватила у SDF высоту на северо-западе Алеппо

    Сирийская свободная армия (ССА) при поддержке ВВС Турции установила контроль над горой Берсая на юго-западе провинции Алеппо. Об этом сообщает в своем микроблоге в Twitter (@shahed_alep) один из местных источников.

    Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@sayed_ridha), что «свободная армия» предприняла попытку наступления на опорные пункты курдских отрядов в районе возвышенности Касталь Джанду. По данным автора публикации, бойцы SDF отбили атаку ССА.  

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 28 января 19.30: САА отбила атаку радикалов в Харасте, ССА захватила у SDF высоту на северо-западе Алеппо

    ВКС РФ наносят удары по опорным пунктам террористов «Джебхат ан-Нусры»1 в окрестностях населенного пункта Кафр Набель. О боевом вылете российской авиации пишет местный источник в сети Telegram (@EMCnewscenter1).

    Ранее сообщалось, что Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием российской авиации противостоит боевикам коалиции «Тахрир аш-Шам» в окрестностях стратегически важного населенного пункта Абу Духур. Интенсивные перестрелки между армией САР и «Джебхат ан-Нусрой» отмечаются в районе поселения Джиср аш-Шугур.

    Ирак

    Сирия новости 28 января 19.30: САА отбила атаку радикалов в Харасте, ССА захватила у SDF высоту на северо-западе Алеппо

    На юге Багдада прогремел взрыв, передает Iraqi News. По данным информационного агентства, СВУ было заложено на территории рынка в южной части иракской столицы. В результате происшествия три мирных жителя города получили тяжелые ранения. Напомним, ранее при взрыве на западе населенного пункта погиб один гражданский, еще три человека пострадали.

    Накануне в иракской столице произошло еще два взрыва. Первое СВУ сдетонировало в индустриальном районе Багдада. Мина ранила четырех гражданских. Во втором случае взорвалась заминированная машина бойца народного ополчения. Хозяин транспортного средства находился внутри, он был тяжело ранен.  

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #алеппо #турция #дамаск #вкс рф #курды #ирак #саа #багдад #идлиб #сса #джебхат ан-нусра #тахрир аш-шам
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    Сирия новости 28 января 19.30: САА отбила атаку радикалов в Харасте, ССА захватила у SDF высоту на северо-западе Алеппо
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    Сирия новости 28 января 12.30: «Файлак ар-Рахман» обстреливает позиции САА в Восточной Гуте, в Алеппо продолжаются бои между ССА и SDF
    Сирия новости 28 января 07.00: ситуация в Африне по-прежнему остается напряженной; боевики удерживают оборонительные позиции в Харасте и Арбине
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