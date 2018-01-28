Сирия: три мирных жителя погибли во время налета ВВС Турции в районе Африна

Дамаск, 28 января. Военно-воздушные силы Турции нанесли авиаудары по позициям прокурдских «Сирийских демократических сил» (СДС) к северу от Африна. Об этом сообщило в воскресенье информационное агентство Firat.

В результате инцидента в Кубиле три мирных жителя погибли. Кроме того, четыре человека получили ранения.

Однако курдские отряды смогли отразить наступление бойцов «Свободной армии Сирии» на стратегические высоты Кастель-Джиндо.

Ранее стало известно о том, что в районе Африна погиб один из лидеров протурецкой группировки «Файлак аль-Шам» Махмуд адь Дамыс.

Напомним, Анкара объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» на территории Сирийской Арабской Республики. Это стало реакцией турецкой стороны на провокацию США, которые планируют создать на базе отрядов сирийских курдов так называемые «силы безопасности границы».