Киев решил растить юных патриотов на фильмах о Петлюре

Киев, 28 января. На Украине решили поддержать продвижение патриотических настроений в обществе с помощью новой кинокартины «Тайные дневники Симона Петлюры». Как сообщил вице-премьер-министр страны Павел Розенко, премьера фильма ожидается уже в 2018 году.

По его словам, съемки этого фильма означают, что государство «особенно обращает внимание на развитие военно-патриотического воспитания на Украине».

«Так будет и впредь», — подчеркнул он.

Помимо киноленты о тайных дневниках предводителя националистического движения Розенко также анонсировал премьеру художественного фильма об участниках боя под Крутами.