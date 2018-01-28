Поджигатели храма УПЦ МП в Киеве арестованы на два месяца

Киев, 28 января. На Украине вынесли приговор двум поджигателям храма на территории Десятинного монастыря в центре Киева. По решению суда в отношении радикалов была избрана мера пресечения в виде ареста на два месяца или залог на сумму 2,2 млн гривен (77,2 тысячи долларов)

О вынесении приговора сообщили в пресс-службе монастыря, принадлежащего Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Напомним, сообщение о поджоге здания поступило в полицию Киева в ночь на 25 января. В ходе осмотра места происшествия правоохранители обнаружили фрагменты следов вокруг здания и бутылки со смесью, которые направили на экспертизу. Подозреваемые в поджоге были задержаны, по данному факту столичная полиция возбудила уголовное дело.