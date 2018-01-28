Эрдоган намерен очистить от террористов всю турецко-сирийскую границу



Анкара, 28 января. Турция очистит всю свою границу с Сирией от террористов, заявил в воскресенье президент Реджеп Тайип Эрдоган на съезде Партии справедливости и развития в провинции Амасья.

Кроме того, Эрдоган подчеркнул, что Анкара обеспечит сирийским беженцам возможность вернуться в свои дома после того, как граница будет очищена от боевиков.

Напомним, 20 января генштаб ВС Турции объявил о старте военной операции «Оливковая ветвь» против сирийских курдов в Африне. Операция началась после провокационных заявлений США о возможном создании на границе так называемых «сил обороны границы» из курдских отрядов.

23 января президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Сирии, в том числе в Африне.

Российски лидер сделал акцент на необходимости совместной работы по разрешению кризиса, основанной на принципах территориальной целостности Сирии.

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