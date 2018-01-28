Лукашенко поздравил Земана с победой на президентских выборах в Чехии
Минск, 28 января. Глава Белоруссии Александр Лукашенко поздравил действующего президента Чехии Милоша Земана с победой на выборах. Об этом сообщили в воскресенье представители белорусского лидера.
По словам Лукашенко, убедительная победа во втором туре президентских выборов свидетельствует о признании чешским народом заслуг Земана.
«Своим волеизъявлением граждане поддержали курс на обеспечение стабильности, поступательное развитие государства и дальнейшее укрепление его авторитета на международной арене», — подчеркнул глава Белоруссии.
Белорусская сторона также указала на то, что Минск заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с Прагой.
Напомним, ранее стало известно о том, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поздравил с победой на выборах лидера Чехии Милоша Земана.