Лукашенко поздравил Земана с победой на президентских выборах в Чехии

Минск, 28 января. Глава Белоруссии Александр Лукашенко поздравил действующего президента Чехии Милоша Земана с победой на выборах. Об этом сообщили в воскресенье представители белорусского лидера.

По словам Лукашенко, убедительная победа во втором туре президентских выборов свидетельствует о признании чешским народом заслуг Земана.

«Своим волеизъявлением граждане поддержали курс на обеспечение стабильности, поступательное развитие государства и дальнейшее укрепление его авторитета на международной арене», — подчеркнул глава Белоруссии.

Белорусская сторона также указала на то, что Минск заинтересован в дальнейшем сотрудничестве с Прагой.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поздравил с победой на выборах лидера Чехии Милоша Земана.