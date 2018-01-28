Талант и индивидуальность: Путин поздравил народного артиста РФ Пашутина с 75-летием

Москва, 28 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил артиста театра и кино, народного артиста России Александра Пашутина с 75-летним юбилеем. Текст поздравительной телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля.

Российский президент отметил талант и творческую индивидуальность артиста.

«Талант и творческая индивидуальность позволили Вам создать в кинематографе и на театральной сцене целую галерею ярких образов», — следует из текста телеграммы.

Кроме того, Путин выразил уверенность в том, что многочисленных поклонников таланта Пашутина ждет еще немало встреч с новыми интересными работами артиста.

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