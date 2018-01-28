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Общество
Сын Высоцкого отреагировал на заявление об опасности поэта для Украины
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    Сын Высоцкого отреагировал на заявление об опасности поэта для Украины

    17:14  28 Января 2018  /обновлено: 17:14  28 Января 2018
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    Сын Высоцкого отреагировал на заявление об опасности поэта для Украины

    Москва, 28 января. Сын Владимира Высоцкого, Никита Высоцкий, прокомментировал высказывание директора института национальный памяти Украины Владимира Вятровича, заявившего, что «Булгаков, Цой и Высоцкий являются щупальцами русского мира». 

    В интервью «Комсомольской правде» Никита Высоцкий рассказал, что подобные политические заявления забываются очень быстро, а «Высоцкий, Булгаков, Цой – это надолго».

    «Заявление полемическое, политическое. Всерьез к нему относится бессмысленно. Такое заявление забудут через 15 минут после того, как кто-то вышел в эфир с этим. А Высоцкий, Булгаков, Цой – это надолго», — отметил Высоцкий.

    Комментируя домыслы Вятровича, что эти «щупальцы» якобы использует Кремль, чтобы «втянуть Украину в общее культурное пространство», Никита Высоцкий заявил, что в таком случае можно сказать, что «Кремль использует и Пушкина, и Шекспира». 

    По мнению сына поэта, музыканта и актера Высоцкого, то, что говорит Вятрович, «неестественно», а комментировать глупость всегда очень трудно. 

    Удивительное — даже по украинским меркам — заявление про писателя Булгакова, музыканта Цоя и поэта и актера Высоцкого ранее сделал глава института национальной памяти Украины Владимир Вятрович. Он заявил, что якобы их имена «используются как инструмент напоминания о едином культурном пространстве».   

    Отметим также, что Вятрович известен своими одиозными комментариями на самые неподходящие темы. Ему же принадлежит заявление о том, что годы, которые Украина провела в составе СССР, являются «оккупацией».

    Украинцы совсем не оценили высказывание Вятровича о Высоцком, Булгакове и Цое. В социальных сетях граждане Украины посоветовали ему «отдохнуть в больнице».  

    Напомним, в этом году в России отмечают 80-летие со дня рождения Владимира Высоцкого. Президент России Владимир Путин 24 января посетил музей Высоцкого на Таганке, директором которого является сын выдающегося советского певца, поэта и актера, Никита Высоцкий. 

     

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    Автор: Федор Веснин
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    #киев #украина #память #цой #булгаков #высоцкий #щупальцы
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