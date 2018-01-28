Стала известна причина смерти режиссера Марии Саакян

Москва, 28 января. Российский режиссер Мария Саакян скончалась в возрасти 37 лет от онкологического заболевания. Об этом в воскресенье сообщил журналист Андрей Плахов.

Саакян известна по таким своим работам, как «Прощание», «Маяк» и «Энтропия».

«Талантливый режиссер и хороший человек… Ее убил рак. Невозможно поверить в смерть красивой 37-летней женщины. Светлая память… Соболезнования близким», — написал он в социальной сети Facebook, комментируя ситуацию.

По словам Андрея Плахова, Мария Саакян не шла на коммерческие компромиссы, а также очень требовательно относилась к профессии.

Напомним, ранее стало известно о том, что секретарь Союза журналистов России и бывший депутат Государственной Борис Резник скончался в субботу в возрасте 77 лет. В тот же день умер и журналист-международник Борис Туманов.