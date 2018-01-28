Только один человек пришел на акцию Навального на Камчатке
Москва, 28 января. Всего один человек пришел на митинг Алексея Навального в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщает Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Акции в других городах также не вызвали большого интереса у жителей России. В Екатеринбурге на митинг пришли менее тысячи человек, в Новосибирске и Нижнем Новгороде — чуть более 500, в Перми и Челябинске — менее полутысячи, в Омске, Самаре и Саратове, а также Красноярске, Владивостоке и Томске — примерно по две сотни человек. Менее 200 — в Хабаровске, Иркутске, Кемерове, Оренбурге и других городах. А в Кургане, Улан-Удэ, Астрахани, Якутске, Благовещенске и Магадане на митинг собрались от 20 до 100 человек.
Всего в России, по официальным данным, в акциях Навального приняли участие не более пяти тысяч человек. Очевидцы митингов сообщают, что участниками мероприятий, которые во многих городах прошли незаконно, стали, в основном, школьники и студенты.
Иудушка Навальный созывает хомяков на новый несогласованный митинг. Но его время прошло. Будет приходить всё меньшее и меньшее количество зомбированных малолеток. В итоге Навальный придёт к уровню "популярности" Константина Борового и Валерии Новодворской.— Большой Брат (@big_b_brother) January 23, 2018
В Москве на митинг пришли около тысячи человек, сообщили в МВД. Там же на Тверской улице был задержан сам Навальный. Отмечается, что блогер не только не сопротивлялся, но и спровоцировал полицейских.
Никто за всех, и все за никого #ЗабастовкаИзбирателей pic.twitter.com/MMdga0xiKc— Илиас Меркури (@imerkouri) January 28, 2018
#ГопСтопВыборы в натуре,не для них! #Улан_Удэ #Бурятия #Иркутск #Красноярск #Кузбасс #Владивосток #Кемерово #Новосибирск #Сибирь #Тюмень #Екатерибург #Ройзман #Челябинск #Оренбург #Москва #Питер #Нвальный @Navalny #КомандаНавального #Незыгарь #Дудь #Выборы #Фонтанка #Россия #РБК pic.twitter.com/hlfPAVUp3P— Glushkov Sergei (@sergei521) January 28, 2018
Предлогом для проведения акции послужил отказ зарегистрировать Навального в качестве кандидата в президенты. Однако в ЦИК неоднократно объясняли, что участие блогера в выборах 2018 года невозможно из-за наличия у него непогашенной судимости.
У Лехи шиза...Снова возомнил себя кандидатом...) #Навальный #Выборы #ПравдаОнавальном #оппозиция #Либералы #Навальный2018 pic.twitter.com/vmcc0EBciZ— Навальный_правда (@navalnypravda) January 25, 2018