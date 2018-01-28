Только один человек пришел на акцию Навального на Камчатке

Москва, 28 января. Всего один человек пришел на митинг Алексея Навального в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщает Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

Акции в других городах также не вызвали большого интереса у жителей России. В Екатеринбурге на митинг пришли менее тысячи человек, в Новосибирске и Нижнем Новгороде — чуть более 500, в Перми и Челябинске — менее полутысячи, в Омске, Самаре и Саратове, а также Красноярске, Владивостоке и Томске — примерно по две сотни человек. Менее 200 — в Хабаровске, Иркутске, Кемерове, Оренбурге и других городах. А в Кургане, Улан-Удэ, Астрахани, Якутске, Благовещенске и Магадане на митинг собрались от 20 до 100 человек.

Всего в России, по официальным данным, в акциях Навального приняли участие не более пяти тысяч человек. Очевидцы митингов сообщают, что участниками мероприятий, которые во многих городах прошли незаконно, стали, в основном, школьники и студенты.

Иудушка Навальный созывает хомяков на новый несогласованный митинг. Но его время прошло. Будет приходить всё меньшее и меньшее количество зомбированных малолеток. В итоге Навальный придёт к уровню "популярности" Константина Борового и Валерии Новодворской. — Большой Брат (@big_b_brother) January 23, 2018

В Москве на митинг пришли около тысячи человек, сообщили в МВД. Там же на Тверской улице был задержан сам Навальный. Отмечается, что блогер не только не сопротивлялся, но и спровоцировал полицейских.

Никто за всех, и все за никого #ЗабастовкаИзбирателей pic.twitter.com/MMdga0xiKc — Илиас Меркури (@imerkouri) January 28, 2018



Предлогом для проведения акции послужил отказ зарегистрировать Навального в качестве кандидата в президенты. Однако в ЦИК неоднократно объясняли, что участие блогера в выборах 2018 года невозможно из-за наличия у него непогашенной судимости.