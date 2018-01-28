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Общество
Ученые придумали, как избежать укусов комаров
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    Ученые придумали, как избежать укусов комаров

    16:33  28 Января 2018  /обновлено: 16:33  28 Января 2018
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    Ученые придумали, как избежать укусов комаров

    Вашингтон, 28 января. Ученые из Вашингтонского университета в США нашли способ избежать укусов комаров.

    Как отмечает издание Current Biology, исследователи выяснили, что комары запоминают запахи, ассоциирующиеся с опасностью, и могут избегать их.

    Сообщается, что во время эксперимента комаров поместили в специальную камеру с тканями, имеющими запах людей и мышей. Как только насекомые садились на ткань, ученые отпугивали их с помощью вибрациии.  

    На следующий день комаров выпустили в другое помещение с двумя коридорами: по одному пустили воздух, лишенный каких-либо запахов, а по другому — воздух с запахом первого эксперимента. Как и предполагали ученые, насекомые не летели по второму коридору, где пахло так же, как в камере, где комарам не дали утолить свой голод. 

    Как отмечают авторы исследования, комары запоминали запахи благодаря дофамину.   

    По мнению ученых, открытие того факта, что комары запоминают опасность, способно принести большую пользу медицине, так как нарушение выработки дофамина при помощи генной инженерии может отучить комаров идентифицировать запахи людей, а также бояться резких движений.

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    Автор: Федор Веснин
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    #сша #ученые #комары #люди #исследование #укусы #эксперимент
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