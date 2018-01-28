Сирия: курды сообщили о ликвидации одного из лидеров протурецких боевиков в Африне

Москва, 28 января. В районе сирийского Африна был ликвидирован один из лидеров протурецкой группировки «Файлак аль-Шам». Об этом журналистам сообщил источник в московском представительстве так называемого Сирийского Курдистана.

Как передает РИА Новости, речь идет о Махмуде адь Дамысе по кличке «Аурекан» .

Напомним, 20 января турецкая сторона начала на территории Сирийской Арабской Республики военную операцию «Оливковая ветвь». Это стало реакцией Анкары на действия Соединенных Штатов Америки, которые планируют сформировать на базе прокурдских боевиков так называемые «силы безопасности границы».

Ранее стало известно о том, что представители Генштаба Вооруженных сил Турции проинформировали о ликвидации почти 500 террористов в районе Африна. Кроме того, турецкие военные уничтожили огневые точки и склады боевиков.