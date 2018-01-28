Израильских девушек уволили из армии за «поддержку» ульяновских курсантов

Тель-Авив, 28 января. В Сети набирает популярность видео, где женщины-военные израильской армии повторяют «эротический флешмоб» ульяновских курсантов: танцуют практически без одежды под композицию Benny Benassi Satisfaction.

По имеющимся данным, израильское командование не было так лояльно к девушкам — их уволили.

Однако позже оказалось, что это не израильтянки копировали флешмоб курсантов из Ульяновска, а наоборот. Видео с девушками было снято еще в 2015 году.

Клип назывался «Израильские девушки танцуют и веселятся под песню Brandon Beal Twerk It Like Miley». Позже ролик просто получил новую озвучку.

Ранее большинство российских граждан назвали обычной «шуткой» скандальный ролик с участием ульяновских курсантов. Об этом сообщили специалисты Всемирного центра исследования мнения (ВЦИОМ).

При этом отмечалось, что данный ролик просмотрел каждый второй россиянин.