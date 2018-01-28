Нетаньяху обсудит с Путиным координацию российских и израильских военных в Сирии

Тель-Авив, 28 января. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудит укрепление координации между российскими и израильскими военными на территории Сирии во время своего визита в Россию.

Об этом он заявил на заседании правительства Израиля.

«Я отправляюсь в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Я буду обсуждать различные события в регионе, укрепление координации в сфере безопасности между армией обороны Израиля и российскими войсками в Сирии, а также ряд других вопросов, важных для безопасности Израиля», — цитирует РИА Новости Нетаньяху.

Отметим, осенью 2015 года Москва и Тель-Авив договорились о специальном механизме коммуникаций, который необходим, чтобы оградить российских и израильских военнослужащих от случайных столкновений при проведении операции на территории САР.

Напомним, о том, что президент России Владимир Путин обсудит с израильским коллегой ситуацию в ближневосточном государстве, стало известно 26 января. Кроме того, планируется, что Путин и Нетаньяху совместно посетят Еврейский музей и центр толерантности, где примут участие в памятных мероприятиях по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.