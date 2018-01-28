Путин примет участие в подписании генерального соглашения между профсоюзами и правительством РФ

Москва, 28 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин 29 января планирует принять участие в церемонии подписания генерального соглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством страны на 2018-2020 годы. Об этом в воскресенье сообщили представители Кремля.

Документ подпишут глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, а также министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.

Соглашение позволит закрепить принципы регулирования социально-трудовых и экономических отношений на федеральном уровне.

Напомним, ранее глава государства Владимир Владимирович Путин пообещал помочь рабочим компании «Объединенная двигателестроительная корпорация – Уфимское моторостроительное производственное объединение» решить проблему с наличием медсанчасти.