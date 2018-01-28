ВМС Турции не пустили греческие корабли к островам в Эгейском море

Анкара, 28 января. ВМС Турции не позволили греческим кораблям приблизиться к островам Имиа (Кардак). Как заявили в генштабе ВС Турции, в район островов в Эгейском море пытались войти греческий катер береговой охраны и патрульное судно.

«Катер береговой охраны и патрульное судно ВМС Греции 28 января 2018 года приблизительно в 11.30 попытались войти в район островов Кардак, ВМС Турции предотвратили их попытку приблизиться к ним», — приводит ТАСС сообщение, распространенное в связи с инцидентом турецким генштабом.

Как отмечает турецкое издание Sabah, на борту одного из кораблей находился министр национальной обороны Греции Панос Камменос.

Отметим, Анкара и Афины по-разному оценивают принадлежность островов Имиа в Эгейском море. В 1987 и 1996 годах спор вокруг этой территории приводил к кризисным ситуациям, которые едва не переросли в полномасштабные военные противостояния.