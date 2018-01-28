На митинг Навального в Москве пришли меньше тысячи человек

Москва, 28 января. В несанкционированной акции Алексея Навального в Москве участвовало менее тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного МВД. В полиции подтвердили задержание блогера, которого доставили в полицию за нарушение проведения митинга.

«На Тверской улице столичной полицией был задержан А. Навальный, один из организаторов несогласованного публичного мероприятия. В настоящее время он доставлен в территориальный отдел полиции для разбирательства и составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования», — сообщили в МВД по Москве.

На месте проведения мероприятия на Тверской улице и прилегающих территориях насчитали около 1000 человек, добавили в полиции.

Ранее сообщалось, что сторонники блогера были задержаны на акциях в других городах. В регионах на митинги собралось еще меньше народу — в Екатеринбурге, Кемерове и других городах на акции Навального собрались не более нескольких сот человек. Во многих регионах, в том числе в Москве и Петербурге, митинги прошли в нарушение действующего законодательства, так как не были согласованы властями. При этом правоохранители действовали в рамках закона, о жалобах на действия полиции не сообщается. На акциях присутствовали в основном школьники и студенты. Были замечены даже дети 10–12 лет.

Очевидцы в свою очередь отмечают, что Навальный намеренно спровоцировал полицейских, так как задержание нужно блогеру для привлечения внимания, в том числе Запада.

«Навальный сам кидается в объятия полицейских. Господи, какой же цирк», — отмечают пользователи соцсетей.

Желание свинтиться было настолько велико, что позабыв про камеры Навальный даже оттолкнул своего телохранителя в капюшоне, мешавшего полиции отнести гапончика Алексея в автозак. — Филипп Масловский (@soulstray) January 28, 2018