Сирия: курды-сепаратисты не получили приглашения на конгресс нацдиалога в Сочи из-за Турции

Москва, 28 января. Представители так называемой «Федерации северной Сирии» заявили о том, что они не получили приглашения на конгресс сирийского нацдиалога в Сочи из-за позиции Турции.

«Курды не смогут принять участие в Конгрессе национального согласия в Сочи не потому, что отказываются это делать, а потому что до сих пор не получили от России приглашения. Россия не направила приглашения руководству», — пояснил источник РИА Новости, комментируя ситуацию.

Напомним, официальный Дамаск не признает создания курдами-сепаратистами на северо-востоке страны так называемой «Федерации северной Сирии». Однако последних поддерживают власти США.

Ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова рассказала о том, что курдские политики примут участие в Конгрессе нацдиалога Сирии, который пройдет 30 января 2018 года в Сочи.