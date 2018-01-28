Главный вор страны: Саакашвили объявил о старте нового митинга против Порошенко

Киев, 28 января. Бывший грузинский президент и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили объявил о старте массовых акций протеста за отставку президента Украины Петра Порошенко. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Грузинский политик отметил, что его движение в течение пяти месяцев борется против «олигархата, коррупции и диктатуры», выдвигая несложные требования.

«Однако мы получили политический террор и репрессии, аресты, преследования и сфабрикованные уголовные дела. С этой бандой не может быть никакого компромисса…», — заявил экс-президент Грузии, назвав Порошенко «главным вором и барыгой страны».

Саакашвили также призвал граждан помочь в организации митинга, пожертвовав денежные средства и оставил на странице реквизиты банковской карты.

«Для организации марша нам нужно предоставлять и продвигать открытки, помогать людям попасть в Киев из регионов и обеспечивать сцену и звук», — написал он.

Ранее Саакашвили рассказал, что намерен снять документальный фильм о будущем Украины.

Напомним, в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о Саакашвили, заявил, что бывший глава Грузии — «это плевок в лицо грузинского и украинского народов».

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