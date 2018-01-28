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Общество
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Украина
Главный вор страны: Саакашвили объявил о старте нового митинга против Порошенко
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    Главный вор страны: Саакашвили объявил о старте нового митинга против Порошенко

    15:44  28 Января 2018  /обновлено: 15:44  28 Января 2018
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    Главный вор страны: Саакашвили объявил о старте нового митинга против Порошенко

    Киев, 28 января. Бывший грузинский президент и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили объявил о старте массовых акций протеста за отставку президента Украины Петра Порошенко. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

    Грузинский политик отметил, что его движение в течение пяти месяцев борется против «олигархата, коррупции и диктатуры», выдвигая несложные требования.

    «Однако мы получили политический террор и репрессии, аресты, преследования и сфабрикованные уголовные дела. С этой бандой не может быть никакого компромисса…», — заявил экс-президент Грузии, назвав Порошенко «главным вором и барыгой страны».

    Саакашвили также призвал граждан помочь в организации митинга, пожертвовав денежные средства и оставил на странице реквизиты банковской карты.

    «Для организации марша нам нужно предоставлять и продвигать открытки, помогать людям попасть в Киев из регионов и обеспечивать сцену и звук», — написал он.

    Ранее Саакашвили рассказал, что намерен снять документальный фильм о будущем Украины.

    Напомним, в ходе ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о Саакашвили, заявил, что бывший глава Грузии — «это плевок в лицо грузинского и украинского народов». 

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    Автор: Дана Балан
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    #путин #украина #порошенко #саакашвили
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