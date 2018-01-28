Сирия заставляет США ходить по тонкому льду: чем грозят американские поставки вооружения сирийским курдам

Как пишет китайское издание «Жэньминь Жибао», курдские вооруженные формирования в Сирии и Ираке за время войны с «Исламским государством»1 (ИГ;1 ИГИЛ;1 террористическая организация, запрещенная в РФ) получили от международной коалиции значительное количество противотанкового вооружения западного производства. В их числе, например, неустановленное количество противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javeline, около 1200 франко-германских ПТРК Milan, 5800 немецких ручных противотанковых гранатометов Panzerfaust 3, десятки тысяч гранатометов AT-4, 1000 шведских Carl Gustaf М3 и прочее.

Как отмечают эксперты, что-то из этого вооружения могло оказаться и у «Отрядов народного ополчения» (YPG) в Африне, где в настоящий момент турецкие войска проводят военную операцию «Оливковая ветвь» против курдских вооруженных формирований. Поэтому не исключено, что западные ПТРК будут применяться по турецким танкам Leopard 2A4 и M60.

Так, ранее турецкие СМИ уже сообщали о повреждениях танка турецких войск, которые были получены в результате обстрела YPG из гранатомета.

Напомним, в конце июня прошлого года глава Пентагона Джеймс Мэттис заверил турецкое руководство, что США заберут все поставляемое международной коалицией курдским вооруженным формированиям оружие после победы над «Исламским государством».

Кроме этого, Соединенные Штаты продолжали поддерживать курдов вооружением, несмотря на обещание Дональда Трампа прекратить поставки, которое он дал Реджепу Тайипу Эрдогану в прошлом ноябре. Несколько дней назад в ходе телефонных переговоров глав США и Турции американский президент снова заверил Анкару, что Соединенные Штаты официально прекращают снабжение курдских вооруженных формирований в Сирии.

Однако стоит отметить тот факт, что, по заявлению начальника штаба операции «Непоколебимая решимость» Райана Диллона, Африн не входит в зону ответственности международной коалиции.

Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей (ФАН) назвал это технологией, которая уже вошла в политику Соединенных Штатов Америки:

«Эта технология отработана, и не только в Сирии, технология создания оппозиционных формирований в стране для того, чтобы контролировать власть. И если эта власть не проамериканская, то создаются все условия для того, чтобы сместить и поставить проамериканского руководителя. То же самое они сделали и в Афганистане. Там тоже снабжали вооружением, теперь талибы совершают террористические акты, которые уносят жизни людей и угрожают безопасности военнослужащих самих Соединенных Штатов Америки в Афганистане».

То же самое, по мнению нашего собеседника, происходит и в Сирии:

«Да, курдам помогали и помогают Соединенные Штаты Америки, потому что в них они видят довольно серьезную военную силу в лице «Демократических сил Сирии» и «Отрядов народной самообороны», в частности. Конечно же, они готовы выдавать определенного рода обещания курдов в будущем, допустим, о содействии автономии курдов в Сирии или снабжать их вооружением».

Однако эксперт отметил, что США будут делать ровно столько, сколько необходимо для решения их собственных вопросов:

«На сегодняшний день им нужно создавать и генерировать вооруженные формирования, чтобы взять реванш, то есть снова попытаться свергнуть Башара Асада, противодействовать правительственным войскам, разделить Сирию, создавая анклавы, которые будут аккумулировать в определенной степени вооруженные формирования, которые затем можно будет направить туда, куда они посчитают необходимым. Сейчас США занимаются этим процессом».

Наш собеседник считает, что заявления о том, что Соединенные Штаты заберут оружие, не носят под собой реальные основания:

«Потому что выдать вооружение, а потом забрать — это чрезвычайно сложно и порой даже невыполнимо в ситуации ведения боевых действий. Конечно же, это вооружение останется у курдов».

Эксперт считает, что проводя такую политику американцы ходят по тонкому льду:

«С одной стороны, они как бы и готовы взаимодействовать с Турцией как с основным партнером по НАТО. Но, с другой стороны, они хотели бы решать свои задачи в Сирии, которые входят в противоречие с турецкими региональными интересами. То есть Турция готова уничтожать сирийские курдские вооруженные формирования как составную часть «Рабочей партии Курдистана», а Соединенные Штаты Америки хотели бы воспользоваться силой этих формирований».

Поэтому на сегодняшний день у США довольно сложная задача:

«Она сама по себе двуличная, поэтому и заявления американской стороны были, будут и есть двуличные. С одной стороны, США готовы говорить, что они борются с ИГИЛ, с другой стороны, они, скорее всего, создают условия для процветания новых отрядов оппозиции, которые будут выступать против официального Дамаска. Поэтому они, с одной стороны, готовы умиротворять Турцию, а, с другой стороны, готовы снабжать курдов, которые воюют против турецких войск. YPG уже сожгли один танк М60, и не исключено, что теми противотанковыми средствами, которые поступили к ним с Запада».

1 Организация запрещена на территории РФ.