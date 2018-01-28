18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Стало известно, когда откроют Тургеневский мост в Краснодаре
Политика
«Дикий фарс»: политолог отреагировала на задержание Навального
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Дикий фарс»: политолог отреагировала на задержание Навального

    15:19  28 Января 2018  /обновлено: 15:54  28 Января 2018
    6522

    Номинально Навальный свою цель выполнил: политолог отреагирована на задержание блогера

    В ряде городов России сегодня состоялись протестные акции, участники которых призывали сограждан к антиконституционному бойкоту президентских выборов. Зачинщиком этих мероприятий выступил одиозный блогер и политик Алексей Навальный. Через пять минут после появления на Тверской в Москве его задержали правоохранительные органы.

    Навальный спровоцировал сторонников выйти на улицы после того, как Центризбирком на законных основаниях не допустил его до президентских выборов: Навальный имеет непогашенную судимость, а потому не может быть кандидатом на пост главы государства.

    Номинально Навальный свою цель выполнил: политолог отреагирована на задержание блогера

    Ряд акций в России был согласован с местными властями, другие — нет. Например, шествие в Новосибирске, акции в Белгороде, Калуге и Барнауле были согласованы, а в Кемерово, Томске, Москве и Санкт-Петербурге — нет. По планам организаторов, акции должны были состояться в 118 городах России. Среди тех, кто пришел на акцию, было много детей, некоторым, судя по внешнему виду, было не больше 10-12 лет. В некоторых городах полиция не допускала к акциям детей, справедливо указывая, что совершеннолетние не имеют права голосовать.

    Номинально Навальный свою цель выполнил: политолог отреагирована на задержание блогера

    По некоторым данным, около 100 человек были задержаны. Стоит отметить, что правоохранители действуют максимально деликатно: граждан задерживали без применения физической силы.

    Между тем, к примеру, в Европе силовики действуют куда жестче и агрессивнее. Так, во время подавления беспорядков в Каталонии травмы различной степени тяжести получили более 300 протестующих. А в Германии правоохранители жестко подавили  20-тысячную демонстрацию курдов.

    «Дикий фарс»: политолог отреагировала на задержание Навального

    Политолог Наталия Елисеева в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей назвала происходящее «диким фарсом».

    «Только что смотрела видео с задержанием — это такой фарс, все так наиграно. Все, что происходит в Москве и Петербурге, напоминает мне какую-то постановку. Если посмотреть, что происходит в регионах, нигде большого количества людей нет. Если глядеть на фотографии из Москвы, так там на некоторых кадрах журналистов больше, чем митингующих. Это касается же и Санкт-Петербурга», — рассуждает политолог.

    Номинально Навальный свою цель выполнил: политолог отреагирована на задержание блогера

    По ее словам, эта акция была необходима Навальному лишь для того, чтобы повысить цитируемость в СМИ и заработать политические очки.

    Наталия Елисеева также обратила внимание на то, что 14-летние девушки, пришедшие на акции, не скрывают свой возраст.

    «Они стоят с плакатами «Нашим родителям не за кого голосовать». Во-первых, непонятно, что в головах у этих детей. А во-вторых, неужели они точно уверены, что их родителям не за кого голосовать?» — продолжает эксперт.

    Номинально Навальный свою цель выполнил: политолог отреагирована на задержание блогера

    Наталия Елисеева уточнила, что Навальный достиг своей цели — а добивался он чтобы посадили и его, и сторонников.

    «Номинально он свою цель выполнил. Но никакого резонанса за этим не последует. Если внимательно изучить сегмент соцсетей журналистов и блогеров, то все сразу станет понятно. Он пришел, через пять минут его «завернули», — заключила она.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Михаил Блинов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #навальный #протесты
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Все меньше даже детей: россияне объяснили провал митингов Навального

      15:13 28 Января 2018 892
      Читать
      12:32
      Сегодня

      В Петербурге простились с народной артисткой России Сенчиной
      6:01
      Сегодня

      Премьер Польши назвал Россию одной из главных угроз
      2:02
      Сегодня

      Путин пообещал ежегодно выделять 1 млрд рублей на поддержку талантливой молодежи

      1:20
      Сегодня

      Сирия: жертвами турецких авиаударов и обстрелов в Африне стали 86 человек

      23:07
      Вчера

      Путин поздравил Земана с переизбранием на пост президента Чехии

      Верующие Десятинной церкви в Киеве: Нас целенаправленно запугивают

      19:19 26 Января 2018 1821

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018
      8275

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      6023

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      21919

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      41152
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Британская разведка пришла в ярость от заявлений министра обороны о «российской угрозе»

      Британская разведка пришла в ярость от заявлений министра обороны о «российской угрозе»

      13:33   28 Января 2018
      2640
      Клинцевич ответил премьеру Польши на слова об «угрозе со стороны России»

      Клинцевич ответил премьеру Польши на слова об «угрозе со стороны России»

      11:33   28 Января 2018
      2724
      Победа Земана — это ответ ЕС: Пушков прокомментировал итоги выборов в Чехии

      Победа Земана — это ответ ЕС: Пушков прокомментировал итоги выборов в Чехии

      7:05   28 Января 2018
      4424
      Сирия: около 150 человек вернулись в свои дома за последние сутки

      Сирия: около 150 человек вернулись в свои дома за последние сутки

      0:18   28 Января 2018
      551