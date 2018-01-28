«Дикий фарс»: политолог отреагировала на задержание Навального

В ряде городов России сегодня состоялись протестные акции, участники которых призывали сограждан к антиконституционному бойкоту президентских выборов. Зачинщиком этих мероприятий выступил одиозный блогер и политик Алексей Навальный. Через пять минут после появления на Тверской в Москве его задержали правоохранительные органы.

Навальный спровоцировал сторонников выйти на улицы после того, как Центризбирком на законных основаниях не допустил его до президентских выборов: Навальный имеет непогашенную судимость, а потому не может быть кандидатом на пост главы государства.

Ряд акций в России был согласован с местными властями, другие — нет. Например, шествие в Новосибирске, акции в Белгороде, Калуге и Барнауле были согласованы, а в Кемерово, Томске, Москве и Санкт-Петербурге — нет. По планам организаторов, акции должны были состояться в 118 городах России. Среди тех, кто пришел на акцию, было много детей, некоторым, судя по внешнему виду, было не больше 10-12 лет. В некоторых городах полиция не допускала к акциям детей, справедливо указывая, что совершеннолетние не имеют права голосовать.

По некоторым данным, около 100 человек были задержаны. Стоит отметить, что правоохранители действуют максимально деликатно: граждан задерживали без применения физической силы.

Между тем, к примеру, в Европе силовики действуют куда жестче и агрессивнее. Так, во время подавления беспорядков в Каталонии травмы различной степени тяжести получили более 300 протестующих. А в Германии правоохранители жестко подавили 20-тысячную демонстрацию курдов.

На этом, пожалуй, можно и закончить тему клоунады с "забастовкой" pic.twitter.com/A1yQSRrsyC — ОтецРусскойДемократи (@Mayskolpino) 28 января 2018 г.

Политолог Наталия Елисеева в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей назвала происходящее «диким фарсом».

«Только что смотрела видео с задержанием — это такой фарс, все так наиграно. Все, что происходит в Москве и Петербурге, напоминает мне какую-то постановку. Если посмотреть, что происходит в регионах, нигде большого количества людей нет. Если глядеть на фотографии из Москвы, так там на некоторых кадрах журналистов больше, чем митингующих. Это касается же и Санкт-Петербурга», — рассуждает политолог.

По ее словам, эта акция была необходима Навальному лишь для того, чтобы повысить цитируемость в СМИ и заработать политические очки.

Наталия Елисеева также обратила внимание на то, что 14-летние девушки, пришедшие на акции, не скрывают свой возраст.

«Они стоят с плакатами «Нашим родителям не за кого голосовать». Во-первых, непонятно, что в головах у этих детей. А во-вторых, неужели они точно уверены, что их родителям не за кого голосовать?» — продолжает эксперт.

Наталия Елисеева уточнила, что Навальный достиг своей цели — а добивался он чтобы посадили и его, и сторонников.