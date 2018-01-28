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Общество
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Украина
Украинский военный эксперт рассказал, какую новую технику получат ВСУ
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    Украинский военный эксперт рассказал, какую новую технику получат ВСУ

    15:30  28 Января 2018  /обновлено: 15:30  28 Января 2018
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    Украинский военный эксперт рассказал, какую новую технику получат ВСУ

    Киев, 28 января. Текущий год станет переломным для ВСУ, поскольку они получат на вооружение несколько новых видов техники.

    Таким мнением в интервью «Апострофу» поделился директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец.

    Речь идет о ракетном комплексе «Ольха»,  а также батальонных комплектах БТР-4, бронированных автомобилях и модернизированных танках Т-64.

    «В 2018 году украинская армия получит ракетный комплекс «Ольха», который прошел цикл испытаний. Думаю, что он будет принят на вооружение как главная ударная сила, которая будет способна поражать цели противника на расстоянии минимум 200 км в той версии, которая прошла испытания»,  — отметил эксперт. 

    Згурец отметил, что ВСУ уже получили несколько противотанковых ракетных комплексов, производящихся конструкторским бюро «Луч». Это и комплекс «Корсар», который работает на расстоянии до 2,5 километра, и ПТРК «Стугна», способный поражать цели, удаленные на 5 километров.

    По словам главы информационно-консалтинговой компании Defense Express, противотанковые войска Украины получили серьезное усиление, даже если не учитывать американские комплексы Javelin. Их Згурец назвал «скорее политическим шагом, чем средством усиления военного потенциала».

    Военный эксперт отметил, что в планах ВСУ также начать модернизацию истребителей МиГ-29 и Су-27.  

    Отметим, ранее военный аналитик Ростислав Воронов назвал работу по «усовершенствованию» советского танка Т-72А на киевском бронетанковом заводе показухой, призванной отвлечь граждан Украины от экономических и политических проблем.

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    Автор: Федор Веснин
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