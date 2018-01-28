Сирия: турецкая армия взяла под контроль стратегическую высоту в Африне

Анкара, 28 января. Армия Турции снова захватила стратегическую высоту Бурсея, расположенную в сирийском Африне. Об этом сегодня передает агентство Anadolu.

Напомним, неделю назад турецкое агентство уже сообщало о взятии Бурсеи, но затем высота снова перешла под контроль курдских формирований. За высоту на протяжении нескольких последних дней шли боевые столкновения.

Генштаб Вооруженных сил Турции 20 января объявил о старте военной операции «Оливковая ветвь» против сирийских курдов в Африне.

Турецкий премьер Бинали Йылдырым заявил в прошлое воскресенье о старте сухопутной операции в Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики «Сирийской свободной армии».

Официальный Дамаск категорически осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является территорией Сирии. Россия из-за ситуации в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности и суверенитета Сирии.

Напомним, 23 января президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Сирии, в том числе в Африне.

Путин сделал акцент на необходимости совместной работы по разрешению кризиса, основанной на принципах территориальной целостности Сирии.

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