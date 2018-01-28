Премьер-министр Йемена заявил о попытке переворота в Адене

Сана, 28 января. Председатель правительства Йемена Ахмед бен Дагр заявил о том, что в Адене сепаратисты попытались организовать переворот.

Согласно предварительным данным, выступающие за отделение Южного Йемена боевики захватили ряд государственных зданий во временной столице Йемена. Сепаратисты требуют от действующего правительства страны уйти в отставку.

«В Сане идет закрепление государственного переворота, а здесь в Адене происходит переворот против легитимной власти и проекта федерального государства», — цитирует слова премьер-министра РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно о том, что министр иностранных дел Йемена Абдель-Малик аль-Махляфи провел переговоры с главой внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергеем Лавровым. В рамках диалога стороны обсудили ряд международных и двусторонних вопросов.