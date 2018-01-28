Донбасс: в ЛНР заявили о появлении снайперов ВСУ у линии соприкосновения

Луганск, 28 января. В настоящее время Народная милиция ЛНР фиксирует активность украинских силовиков в пределах своей зоны ответственности на линии соприкосновения в Донбассе. В частности, как отметил представитель Минобороны ЛНР Андрей Марочко, зафиксировано прибытие в Донбасс группы снайперов ВСУ.

Как заявили в ЛНР, украинские снайперы прибыли в Донбасс, в район села Луганское, для «выполнения специальных задач по проведению диверсий и провокаций вблизи линии боевого соприкосновения».

«Кроме того, в зоне ответственности 25-го батальона 54-й бригады ВСУ на позициях в районе населенного пункта Светлодарск проводятся инженерные и фортификационные работы. Отмечено восполнение запасов имущества ракетно-артиллерийского вооружения в подразделениях батальона», — добавил Марочко.

Напомним, после двух дней прекращения огня в Донбассе возобновились обстрелы со стороны ВСУ. Как заявили в ЛНР, ситуация в зоне ответственности Народной милиции обостряется.