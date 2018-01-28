Мэй пригласила Трампа дважды посетить Великобританию в 2018 году

Вашингтон, 28 января. Президент США Дональд Трамп рассказал, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пригласила его дважды посетить Соединенное королевство в текущем году. Речь идет в том числе о государственном визите.

Как рассказал в Twitter журналист Пирс Морган, поездки американского лидера в Великобританию запланированы на лето и осень.

«Президент Трамп сказал мне, что на этой неделе Тереза Мэй предложила ему два визита в Великобританию в этом году — рабочий визит летом и обещанный государственный визит осенью», — сообщил Морган.

BREAKING NEWS:

President Trump tells me Theresa May this week offered him TWO visits to UK this year - a working visit in the summer & the promised State visit in the autumn.

Full interview tomorrow: ITV, 10pm. pic.twitter.com/L8hE6jNcj3 — Piers Morgan (@piersmorgan) January 27, 2018

В Великобритании пока не подтвердили информацию о готовящихся визитах Трампа.

Отметим, ранее Трамп заявил, что на месте премьер-министра Великобратании Терезы Мэй вел бы переговоры по Brexit (процедуре выхода Соединенного королевства из ЕС) значительно жестче.

Напомним, американский президент и премьер-министр Великобритании недавно встретились на форуме в Давосе. Комментируя общение с Мэй, Трамп заявил, что, по его мнению, они «на одной волне».