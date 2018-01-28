Украинец на фуре протаранил жилой дом в Польше

Варшава, 28 января. В польском селе Дорогуча гражданин Украины, находясь за рулем большегруза, протаранил жилой дом. Об этом пишет польское издание Dzennik Wschodni.

По данным ресурса, грузовик остановился в одном метре от комнаты, в которой находились трое несовершеннолетних детей.

К счастью, в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

Как отметил комиссар Анджей Фйолек из воеводской комендатуры полиции, 47-летний водитель грузового транспортного средства в момент аварии был трезв, и, по предварительным данным, заснул за рулем.

По информации местных СМИ, в результате ДТП дом был почти полностью разрушен.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин назвал украинцев «спасителями экономики Польши». Украинский министр заявил, что порядка 300 тысяч граждан страны получили разрешение на работу в Польше.