«Память народа»: ОНФ посвятил важной идее Путина первую в 2018 году всероссийскую конференцию. ФАН-ТВ

В дни празднования снятия блокады Ленинграда Общероссийский народный фронт провел первую в этом году всероссийскую конференцию. Она прошла в формате телемоста и была посвящена сохранению исторической памяти нашего народа. Съемочная группа ФАН-ТВ получила уникальную возможность присутствовать на этом мероприятии.

– Замечательное событие нас сегодня объединило, вне зависимости от географии нашего с вами нахождения, – поприветствовал участников Константин Тхостов, руководитель рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности», член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге. – Мы говорим о дне, наверное, самом значимом для нас – ленинградцев, петербуржцев. Мой дед защищал этот город, и я горжусь этим подвигом. И семья нашего лидера, Владимира Владимировича Путина, – это тоже часть героической летописи блокадного Ленинграда. Подвиг наших предков, подвиг, который никогда не будет забыт, потому что мы его, как свечу памяти, передаем из поколения в поколение.

Сохранение истории – общая для всех задача, считают участники телемоста. Работа в этом направлении ведется по всей России. Только в конференции, помимо Москвы и Петербурга, участвовали штабы ОНФ из Вологды, Рязани, Мурманска, Ненецкого автономного округа и других регионов. В режиме видеосвязи активисты обсуждали возможность объединить усилия разных организаций и движений в общем проекте «Память народа».

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О своей заинтересованности в данной инициативе высказался координатор акции «Бессмертный полк» в Ленинградской области Евгений Голуб:

– «Память народа» – прекрасный проект, мы о нем услышали и хотели бы начать сотрудничать, потому что «Бессмертный полк» в последние годы стал своеобразной программой «Жди меня». Тысячи людей обращаются к нашим базам и архивам, которые люди сами, своими руками заносят. За последние четыре года через меня и моих ребят-волонтеров прошло более девяти тысяч историй! И это только жители Ленинградской области. А в общем, это более 350 тысяч историй!

На это в ходе телемоста отреагировал в Москве Виталий Казакевич, генеральный директор международного военно-мемориального комплекса «Возвращенные имена», координатор проекта «Память народа – Волонтеры памяти»:

– Хотелось бы, чтобы сегодня те, кто участвуют в этом, тоже поняли, что мы не просто собрались поговорить об этой истории. Но наша священная обязанность все-таки – вернуть имена погибшим и разыскать родственников, которые, конечно, будут очень рады найти место, где можно увековечить нашего предка, нашего героя.

К труду поисковиков готова подключиться «Юнармия»: ребята получат возможность работать с архивными бумагами. Активисты Общероссийского народного фронта надеются, что объединение нескольких проектов поможет снять «гриф секретности» с некоторых исторических документов и, таким образом, вписать в историю как можно больше конкретных имен и судеб.

– В общем понятном смысле поисковые работы – раскопки на местах боев, там есть определенные возрастные ограничения, ограничения по технике безопасности, – отметил Игорь Коровин, руководитель отделения «Юнармии» в Санкт-Петербурге. – А этот проект как раз может быть широко применим во всех школах, можно привлекать студентов. Это рутинная, но необходимая работа, которая дождалась, наконец, своего часа.

Такое сопряжение усилий поможет включить в работу активных россиян всех возрастов и обеспечить ту самую связь поколений, которая так необходима для сохранения истории. И неслучайно в конференции участвовали студенты, школьники, ветераны, блокадники. Активисты ОНФ вручили памятные подарки представителям старшего поколения и отметили молодых ребят – победителей и лауреатов всероссийского конкурса «Образ будущего страны». Напомним, творческий конкурс, организованный командой «Молодежки ОНФ», проводился в течение двух месяцев, в общей сложности было прислано более 10 тысяч работ. В числе победителей оказались пятеро молодых петербуржцев: трое оказались лучшими в номинации «Эссе», двое – в номинации «Креатив». Еще семеро участников из Северной столицы стали лауреатами конкурса.

Ранее ФАН-ТВ рассказывало о том, как лидер страны, кандидат в президенты РФ Владимир Путин встретился в Москве с победителями иницированного им конкурса сочинений «Россия, устремленная в будущее». Одна из победительниц, ученица 11 класса Московского государственного образовательного комплекса, бывшей 824-й школы, Евгения Визитива в эксклюзивном интервью ФАН-ТВ рассказала о встрече с президентом.

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