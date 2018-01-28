Компания «АвтоВАЗ» запатентовала новый кроссовер Lada XCode

Москва, 28 января. Российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» запатентовала кроссовер Lada XСode. Концепт новой модели был представлен в рамках Московского автосалона в 2016 году.

Как отметил представитель крупнейшего в России и Восточной Европе производителя легковых автомобилей Сергей Цыганов, модель будет иметь именно такой дизайн, который был продемонстрирован на выставке автомобильных технологий в Москве.

Ожидается, что кроссовер Lada XСode будет востребован на рынках Европы и Китая. Созданием проекта модели занимались российские специалисты, а также инженеры из Италии, Германии, Франции и Японии.

Представить готовый автомобиль «АвтоВАЗ» рассчитывает в 2021 году.

Напомним, в июне минувшего года президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении 37 работникам «АвтоВАЗа» государственных наград. Российский лидер отметил вклад награжденных сотрудников компании в развитие автомобильной промышленности РФ.