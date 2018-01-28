Все меньше даже детей: россияне объяснили провал митингов Навального

Москва, 28 января. Митинги Алексея Навального прошли в России 28 января. На акции пришла, в основном молодежь, причем многим участникам не было 18 лет. Сам Навальный, а также координатор его штаба Николай Ляскин были задержаны за организацию несанкционированной акции.

Резкий спад количества участников протестных акций очевиден. В столице, по разным оценкам, на митинге присутствовали до 500 человек, включая представителей СМИ. В Москве замечено много несовершеннолетних, в том числе детей до 12 лет.

В Петербурге, где, как и в столице, акция не была согласована, провокаторы устроили панику. По данным корреспондентов Федерального агентства новостей, пришедшие на несанкционированный митинг сначала расположились на прогулочной аллее площади Пролетарской диктатуры. В руках они держали мини-плакаты со словом «забастовка» и российские флаги. В основном, на акцию пришли школьники и студенты. Полиция предупредила, что за участие в несанкционированном митинге предусмотрено наказание, после чего народ начал уходить с площади. Многие идти дальше не захотели.

Другая часть пошла демонстрацией по Тверской улице. В толпе обсуждали оценки за экзамены по математике и конституционные права. Там, где находилась часть яростных сторонников Навального, слышались выкрики и свист, началась паника, люди стали разбегаться.

В регионах количество участников оказалось еще ниже. В некоторых городах прошли задержания. «Где твои миллионы?» — обратился к Навальному блогер Анатолий Шарий.

Никто за всех, и все за никого #ЗабастовкаИзбирателей pic.twitter.com/MMdga0xiKc — Илиас Меркури (@imerkouri) January 28, 2018

Митинг Навального в Екатеринбурге. Полный провал. Даже командированный туда Волков не помог, да и Ройзман тоже) pic.twitter.com/OJZT9rQpoS — Илья Ремесло (@iremeslo) January 28, 2018

Россияне, которые не относят себя к сторонникам Навального отмечают, что блогер говорит в том числе от лица тех, кто совершенно не разделяет его взгляды — «за весь город, за миллионы людей». Пользователи соцсетей отмечают, что Навальный, который не может участвовать в предстоящих выборах по закону, так как имеет непогашенную судимость, намеренно провоцировал правоохранителей, чтобы поддерживать статус жертвы властей, политического узника и оппозиционного деятеля, привлекая внимание Запада.

«К каким политическим изменениям это привело? Да ни к каким, кроме обогащения самого Навального донатом», — отмечают пользователи.

При этом правоохранители действовали в рамках закона, предупреждая об участии в незаконных акциях, в отличие от Европы, где полиция жестко разгоняет противников действующей власти. Достаточно напомнить, что в стычках с правоохранителями в Каталонии пострадали сотни участников демонстраций, выступавших за отделение региона от Испании, а власти Германии недавно разогнали 20-тысячную демонстрацию курдов.