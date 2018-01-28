Собчак с букетом роз почтила память погибших в Чечне журналистов

Грозный, 28 января. Журналистка и кандидат в президенты России Ксения Собчак почтила память погибших в Чечне представителей СМИ и возложила цветы к мемориалу в Сквере Журналистов в центре чеченской столицы.

Она отметила, что прибыла в Чечню почтить память погибших за свободу слова журналистов.

Кроме того, заявившая о намерении идти на президентские выборы-2018 Собчак рассказала, что приехала в Грозный с одиночным пикетом в поддержку задержанного по обвинению в обороте наркотических средств правозащитника Оюба Титиева.

Журналистка и телеведущая также выразила желание встретиться с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, передает РИА Новости.

В чеченской столице Собчак прошлась по проспекту Путина после возложения букета роз к мемориалу журналистам, после чего она собиралась попить кофе на улице.

В этот момент молодые люди, также гулявшие по проспекту, стали требовать, чтобы она уехала из Грозного. Мужчины заявили, что здесь ее не воспринимают в качестве кандидата в президенты РФ.

После этого она села в автомобиль и уехала.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года.